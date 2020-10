Bevrijde oud-president Kirgizië weer opgepakt

De oud-president van Kirgizië zit weer vast. Speciale eenheden bestormden het gebouwencomplex waar Almazbek Atambajev zich ophield, meldt zijn woordvoerster. „Ze arresteerden de voormalige president.”

In Kirgizië ontstond deze maand grote onrust na de parlementsverkiezingen. Die waren met overmacht gewonnen door pro-regeringspartijen. Tegenstanders van de regering klaagden over gesjoemel en betogers bestormden overheidsgebouwen. Ze haalden ook Atambajev uit zijn cel. De kiescommissie heeft de verkiezingsuitslag later ongeldig verklaard.

Bij de straatprotesten raakten de afgelopen dagen naar schatting 1200 mensen gewond. Ook kwam zeker een persoon om het leven. President Sooronbai Jeenbekov heeft het leger ingeschakeld om de orde te herstellen. Militairen bemannen nu controleposten in hoofdstad Bisjkek.

Atambajev, voorheen een bondgenoot van de huidige president, zat een gevangenisstraf uit omdat hij schuldig was bevonden in een corruptiezaak. De autoriteiten zeggen dat Atambajev nu ook wordt verdacht van het organiseren van grootschalige ongeregeldheden.