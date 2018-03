„Bevolking wil weg uit Oost-Ghouta”

Burgers in de al jaren belegerde streek van Oost-Ghouta, niet ver van de Syrische hoofdstad Damascus, hebben „massaal laten weten er weg te willen”, maar de strijders in de enclave verhinderen dat. Dit zei de Russische generaal Vladimir Zolotoechin tegen de media. Hij spreekt namens een Russische instantie die onder meer bemiddelt tussen strijdende partijen in Syrië.

De bondgenoten Moskou en Damascus hebben deze week „een tijdelijke gevechtspauze” uitgeroepen. Die moet ervoor zorgen dat er elke dag van 09.00 uur tot 14.00 uur geen gevechtshandelingen zijn. Het is in Damascus een uur later. Het Kremlin stelde dat er burgers geëvacueerd zouden moeten worden langs bepaalde „humanitaire corridors”. Langs die routes zou ook hulp kunnen worden aangevoerd.

Het is donderdag de derde dag van deze gevechtspauzes, maar de corridors worden volgens Zolotoechin door de strijders, voornamelijk jihadisten, nog steeds onder vuur genomen.