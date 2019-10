Bevolking Halle mag weer de straat op

De bevolking van de stad Halle mag weer de straat op. De politie heeft meegedeeld dat het gevaar in de Oost-Duitse plaats „niet meer acuut” is, mede omdat politie en andere veiligheidstroepen op grote schaal aanwezig zijn. Ook is het station weer open en rijden de treinen weer.

Er is niets verduidelijkt over de plaatselijke mediaberichten dat de politie ten oosten en zuiden van de plaats op daders jacht heeft gemaakt. De krant Bild suggereert dat er geen andere daders te vinden zijn naast de aangehouden aanslagpleger. Bild heeft uit kringen van veiligheidsdiensten vernomen dat die er nu vanuit gaan dat het waarschijnlijk toch maar om één dader gaat.

In de stad van meer dan 230.000 inwoners is woensdag een aanslag op en synagoge vol met gelovigen gepleegd. Zeker een dader probeerde met vuurwapens binnen te dringen en heeft ook explosieven neergelegd. De deur in de muur voor de synagoge kreeg hij echter niet open. Er is in de buurt ook een dönersnackbar aangevallen met waarschijnlijk onder meer molotovcocktails. Twee mensen werden doodgeschoten, twee anderen raakten zwaargewond.