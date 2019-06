„Beveiliging van Huawei is slecht”

De beveiliging van Huawei-producten rammelt aan alle kanten. Dat zegt de directeur van het National Cyber Security Centre van de Britse regering, Ian Levy. ’’Huawei bouwt zijn producten anders dan westerse collega’s. Voor een deel komt dat doordat ze zo snel zijn gegroeid en voor een deel is het misschien cultureel, wie weet. We merken dat de veiligheid daardoor merkbaar slechter is en daar moeten we mee omgaan’‘, aldus Levy.

Levy vergeleek Huawei ook met andere bedrijven: ’‘Niets is perfect. Huawei rammelt, anderen rammelen minder.’’

Huawei is in meerdere landen betrokken bij de ontwikkeling van 5G-internet, de opvolger van het huidige mobiele internet. Die landen staan echter onder Amerikaanse druk om de banden met Huawei te verbreken. Het Chinese bedrijf zou namelijk een middel van de Chinese machthebbers zijn om te kunnen spioneren.