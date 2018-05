Beveiliging op scherp bij huwelijk prins Harry

Bij het huwelijk van de Britse prins Harry en Meghan Markle moet zaterdag alles tot in de puntjes zijn geregeld, zeker ook op het gebied van veiligheid. De beveiliging gaat tientallen miljoenen euro’s kosten, maar er is dan ook wel aan alles gedacht. Zo wist The Sun te melden dat zelfs de bruidstaart zijn eigen koninklijke beveiligingsteam heeft.

Om te voorkomen dat binnen Windsor Castle ongeregeldheden plaatsvinden, moeten de zeshonderd genodigden door detectiepoortjes. Verder meldde de krant Evening Standard dat stalen obstakels een aanslag met een voertuig moeten voorkomen. Daarnaast zijn in Windsor inmiddels al de eerste grote betonblokken geplaatst en camera’s met kentekenherkenning opgehangen. De verwachting is dat ongeveer 100.000 mensen naar het plaatsje afreizen. Alle automobilisten worden gescreend en de tassen doorzocht. Eind april deden de speciale eenheden van het Britse leger en de politie al een soort geheime generale repetitie van de huwelijksdag.

Vanwege Harry’s verleden bij het leger, krijgen leden van de Britse strijdkrachten een belangrijke rol bij het huwelijk. Tijdens de plechtigheid in St. George’s Castle en de rondrit per koets zijn meer dan 250 leden aanwezig. Ook de straten rondom Windsor Castle staan vol met militairen en de muziek komt van de band van de Ierse garde. „Het leger, en deze eenheden in het bijzonder, hebben een grote betekenis voor prins Harry en het paar is ongelooflijk dankbaar voor hun steun”, liet een woordvoerder van Kensington Palace eerder weten.

Naast alle voorbereidingen in en rondom Windsor, wordt ook de Londense bakkerij bewaakt waar de bruidstaart is gemaakt. De bewakers houden in aanloop naar 19 mei de bakkerij dagelijks in de gaten. Dat gebeurde ook in de dagen voor het huwelijk van prins William en Kate Middleton in 2011. Het doel van de beveiliging is om ervoor te zorgen dat de creatie niet vroegtijdig uitlekt en natuurlijk om te voorkomen dat de taart, ter waarde van ongeveer 20.000 Britse pond, gestolen wordt.

De bruiloft begint met de huwelijksplechtigheid in St. George’s Chapel om 12.00 uur ’s middags (lokale tijd). Na een uur verlaat het kersverse echtpaar de kerk voor een rijtour van twee kilometer door Windsor. Daarna volgt nog een receptie.