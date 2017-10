Beveiligers zetten overval Heathrow in scène

Twee beveiligers die dit voorjaar 7 miljoen pond (7,8 miljoen euro) dachten te stelen bij een in scène gezette overval op de Britse luchthaven Heathrow, zijn donderdag schuldig bevonden. Hun straf wordt op 18 oktober bepaald door de rechter, meldt het Britse Openbaar Ministerie donderdag. Drie andere betrokkenen, onder wie de echtgenote van een van de rovers, bekenden schuld.

De geldtransporteurs vervoerden destijds 26 zakken met contanten vanaf een loods van British Airways, waarna de bijrijder even zou zijn uitgestapt voor een sanitaire stop. De chauffeur zou volgens het bedachte scenario zijn gedwongen mee te werken, anders zou zijn huis in vlammen opgaan. De geldauto werd met lopende motor en zonder 19 van de 26 zakken geld teruggevonden. Voorbijgangers troffen de chauffeur met gebonden handen aan in de berm van de weg.

Uit beelden van veiligheidscamera’s en afgeluisterde gesprekken bleek echter dat sprake was van bedrog. Zo beweerde de toiletbezoeker dat hij zijn telefoon in de geldauto had achtergelaten en daarom geen alarm kon slaan. In werkelijkheid zat hij op de wc tijdens de ‘overval’ met een ander toestel te bellen met zijn collega, die het geld had meegenomen buiten het luchtvaartterrein.