Beveiliger Macron voor de rechter

De beveiliger van de Franse president Emmanuel Macron die werd ontslagen omdat hij een demonstrant sloeg, wordt vervolgd. Hij moet zich voor de rechtbank verantwoorden voor het gebruik van geweld en het zich voordoen als politieman terwijl hij dat niet was.

De 26-jarige Alexandre Benalla was al geschorst omdat hij in mei een betoger had geslagen in Parijs. Vrijdag volgde zijn ontslag en werd bekend dat hij werd verhoord door de politie.

De lijfwacht raakte in opspraak door videobeelden op sociale media. Daarop was te zien hoe hij met een politiehelm op samen met agenten een demonstrant overmeestert. Volgens het Élysée-paleis was hij formeel alleen als waarnemer aanwezig bij de demonstratie, maar was hij „duidelijk verdergegaan”. Een woordvoerder van de president sprak van „onacceptabel gedrag”.

In de zaak zijn nog vier mensen aangeklaagd, onder wie drie politiemensen.