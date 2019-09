‘Beveiliger koning Salman doodgeschoten’

Een hoge officier die als lijfwacht was belast met de beveiliging van de Saudische koning Salman, kolonel Abdulaziz al-Fagham, is doodgeschoten tijdens een ruzie. Dit meldden Saudische media. Al-Fagham was heel vaak naast de koning te zien en ook naast diens voorganger koning Abdullah (1924-2015). Hij is daardoor een erg populaire figuur in Saudi-Arabië geworden.

Het is niet bekend waarom de kolonel in Djedda is doodgeschoten. Volgens staatsmedia gaat het om „een persoonlijk conflict”. Andere berichten stellen dat al-Fagham slechts enkele dagen geleden werd ontslagen en zijn plotselinge dood daarmee verband kan houden.

Maar de Khaleej Times berichtte dat de kolonel op bezoek was bij een vriend die Mamdouh al-Ali heette. In de woning kregen ze ruzie en al-Ali zou naar buiten zijn gegaan en zijn teruggekeerd met een vuurwapen waar hij de kolonel mee vermoordde. Twee andere aanwezigen zijn volgens deze krant gewond geraakt. Toen de politie arriveerde schoot al-Ali ook op agenten. Hij is vervolgens in een vuurgevecht met de politie omgekomen.