„Bevallende vrouw aan boord migrantenboot”

BADALONA De Spaanse organisatie Proactiva Open Arms heeft naar eigen zeggen een negen maanden zwangere vrouw aan boord die weeën heeft gekregen. De organisatie zegt haar eerder uit de zee te hebben opgepikt.

Volgens de leider van Proactiva Open Arms, Oscar Camps, is er nog een tweede zwangere vrouw aan boord. Hij vroeg vrijdag mede daarom snel toegang tot een veilige haven voor de twee en de 121 andere opvarenden. De boot zou naar schatting 80 kilometer ten oosten van Tunesië naar het noorden, richting Lampedusa, varen.

Het schip van de hulporganisatie vaart niet terug naar Libië, want volgens Camps hebben de geredde migranten „ontegenzeggelijk tekenen van geweldpleging, waar ze in Libië onder hebben geleden.”

Dit is echter niet zichtbaar op beelden van de Spaanse televisieomroep TVE, die aan boord verslag doet van de reis van Proactiva Open Arms.

Italië heeft vrijdag beklemtoond dat het schip niet in Italiaanse wateren mag komen. De Italiaanse vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, voert een beleid van ‘gesloten havens’. Hij wil daarmee illegale immigratie stoppen. Hij beschouwt de acties van onder meer Open Arms als een vorm van mensensmokkel.

Verboden

De Spaanse autoriteiten hebben de bemanning van Open Arms, voordat het schip voor de laatste maal uitvoer, uitdrukkelijk verboden „actief op zee te zoeken naar mensen in nood.” De organisatie kan tot 900.000 euro boete krijgen als blijkt dat de bemanning zich daar niet aan heeft gehouden.

Italië legt boetes tot 50.000 euro op voor het zonder toestemming varen in de territoriale wateren. Salvini wil die boetes tot een miljoen euro verhogen.

Salvini heeft eerder gedreigd het schip van de Duitse hulporganisatie Sea-Eye in beslag te nemen als het de Italiaanse wateren binnenvaart. Dat schip vaart naar schatting 65 kilometer ten noorden van Lampedusa met meer dan veertig bij Libië opgepikte migranten aan boord. Het onder Nederlandse vlag varende schip Sea-Watch 3 ligt al circa een maand aan de ketting in Sicilië.

Voordat Salvini in 2018 met zijn rechts-populistische antimigratiepartij Lega samen met protestpartij M5S (de Vijfsterrenbeweging) aan de macht kwam, arriveerden er in 2017 naar schatting 120.000 illegalen over zee in Italië.