Betrokkene grote drugszaak Suriname dood

De rijstexporteur die verantwoordelijk was voor de containers waarin vorige week in de Surinaamse haven ruim 2300 kilo cocaïne is gevonden, is maandag dood aangetroffen. Zijn lichaam werd in Guyana, het westelijk buurland van Suriname, gevonden. Dat heeft zijn advocaat Irwin Kanhai aan het ANP bevestigd.

Het gaat om Nitender Oemrawsingh. Hij woonde in Nickerie, in het westen van Suriname. Lokale media melden dat hij in zijn hoofd is geschoten. Kanhai kan dat niet bevestigen. Volgens de advocaat was de ondernemer van plan om zich dinsdag te melden bij de politie. Kanhai is door de familie van Oemrawsingh op de hoogte gesteld.

Hoewel de politie Oemrawsingh al in beeld had als de verzender van de containers waar de drugs in zijn gevonden, was hij nog niet aangehouden. Op een persconferentie van de politie zei de waarnemend korpschef zaterdag dat er wel verdachten in beeld zijn, maar nog geen aanhoudingen zijn verricht. Die uitspraken leidden binnen de Surinaamse gemeenschap tot veel verbazing en verontwaardiging.

De recordvangst van de cocaïne is vorige week dinsdag gedaan. De 2344,5 kilo drugs lagen in pakken tussen de zakken met rijst.