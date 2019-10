Betrekkingen tussen Korea’s bekoelen verder

Noord-Korea wil dat Seoul zijn faciliteiten in het noordelijke toeristisch resort bij Mount Kumgang ontmantelt omdat die „haveloos” en „kapitalistisch” zijn. Het resort is juist een van de toonbeelden van samenwerking tussen Zuid-Korea en Pyongyang. Het is een nieuw signaal dat de betrekkingen tussen de twee landen bekoelen.

Volgens het Noord-Koreaanse persbureau KCNA heeft Kim Jong-un de faciliteiten een „achterlijk samenraapsel” genoemd dat moeten worden gesloopt en herbouwd.

Als Zuid-Korea zich uit het resort moet terugtrekken, zou dat een streep door de rekening van de zuidelijke president Moon Jae-in zijn. Die voert juist campagne om de betrekkingen tussen de twee landen te herstellen, onder meer door zakelijke initiatieven nieuw leven in te blazen.

Mount Kumgang vormt een van de twee belangrijke gezamenlijke projecten, samen met de industriële zone Kaesong.