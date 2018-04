Betonblokken beschermen 22 Belgische stations

Bij de ingangen van 22 grotere treinstations in Belgiƫ worden voorlopig betonblokken geplaatst. De voorzorgsmaatregel moet voorkomen dat een voertuig een station kan binnenrijden. Er is geen specifieke aanleiding voor, benadrukt spoorbedrijf NMBS.

Het is de bedoeling dat de blokken later dit jaar worden vervangen door verzinkbare zuilen. De kosten bedragen naar schatting 1,6 miljoen euro. De aanbestedingsprocedure loopt.

Het besluit is enige tijd geleden genomen in overleg met de overheid. In een van de grootste stations, Brussel-Zuid, moeten reizigers al een tijdje tussen betonblokken door lopen om binnen te komen.