Betogingen voor en tegen brexit in Noord-Ierland

In Noord-Ierland wordt op verscheidene plaatsen betoogd tegen de brexit. Voor het regionale parlementsgebouw in Belfast demonstreerden aanhangers van de republikeinse partij Sinn Féin tegen de brexit en voor een referendum over aansluiting bij de republiek Ierland. Dat land is lid van de Europese Unie.

In het Britse referendum van 2016 over het vertrek uit de EU, stemde 58 procent van de kiezers in Noord-Ierland tegen de brexit. Langs de grens tussen dat Britse deel van Ierland en de republiek waren er vrijdag kleine manifestaties tegen de brexit. Vrijdagavond wordt er in Belfast een betoging van aanhangers van de brexit verwacht.

Noord-Ierland is al zeker honderd jaar diep verdeeld over de vraag of het bij Groot-Brittannië of de Ierse republiek hoort. Om de gemoederen te bedaren is in 1998 afgesproken dat er geen zichtbare grens tussen het Britse deel van Ierland en de republiek mag zijn. Die grens wordt echter door de brexit een buitengrens van de EU.