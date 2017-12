Betogingen pro-regering Iran

In heel Iran zijn zaterdag bijeenkomsten en betogingen om steun uit te drukken aan de regering en de geestelijk leider, de ayatollah Ali Khamenei. De demonstraties voor het regime volgen op talrijke spontane protesten in het land naar aanleiding van prijsstijgingen en frustraties over het regime. Donderdag en vrijdag was er in heel Iran een golf van protest, onder meer in steden als Kermanshah, Mashad en Qom.

Vooral in de tweede stad van Iran, Mashad, was het protest heftig. De autoriteiten meldden dat er meer dan vijftig mensen zijn gearresteerd. De aanleiding was volgens waarnemers woede over de stijgende voedselprijs en over corruptie, maar tal van betogers uitten ook hun afkeer van de sjiitische geestelijken die het regime domineren.

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2017

De omvang van de betogingen was de grootste sinds de massale protesten in 2009. Toen gingen in juni na de omstreden herverkiezing van president Ahmadinejad Iraniërs massaal de straat op om te betogen tegen het regime. De protesten van wat de Groene Beweging werd genoemd, hielden aan tot in februari 2010. Op 30 december 2009 gingen voorstanders van het regime de straat op, wat ze sindsdien elk jaar doen.

President Hassan Rohani geldt als een gematigd politicus en geestelijke die Iran wil moderniseren. Maar de beloofde economische voordelen van een internationaal nucleair akkoord dat hij in 2015 heeft gesloten, zijn nog niet merkbaar. Velen zijn diep teleurgesteld over het uitblijven van verbetering en de aanhoudende stijging van de werkloosheid. Het uitgestrekte land telt circa 80 miljoen inwoners en het bruto binnenlands product, gemeten per hoofd van de bevolking, is slechts circa 10 procent van het Nederlandse equivalent dat op ruim 45.000 dollar ligt (IMF 2016).