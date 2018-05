Betogingen Gaza lopen uit op bloedbad

Ruim veertig Palestijnen zijn maandag gedood door confrontaties met het Israëlische leger. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid meldde dat er ook zeker 1600 gewonden vielen. Ongeveer de helft van de gewonden had schotwonden opgelopen.

Sinds de Israëlische militaire operatie van 2014 in de Gazastrook zijn er nog niet zo veel doden op een dag in de Gazastrook gevallen. Tienduizenden betogers verzamelden zich maandag op meerdere plekken aan de grens. De betogers trokken massaal naar de grens om de 'Nakba' (de Catastrofe) te herdenken. Daarmee verwijzen ze naar het uitroepen van de staat Israël zeventig jaar geleden. Dat betekende voor veel Palestijnen dat zij van hun geboortegrond vluchtten of daarvan werden verdreven.

Israël waarschuwt betogers: Blijf weg van hek

Palestijnen gooiden brandbommen en stenen naar de Israëlische ordetroepen. Die schoten met scherp op de betogers. De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) heeft naar aanleiding van het geweld voor dinsdag een algemene staking in de Palestijnse gebieden afgekondigd.

Egypte heeft het optreden van Israël tegen de Palestijnen scherp veroordeeld en waarschuwde voor het verder escaleren van het Palestijns-Israëlische conflict.

Topdiplomaat EU roept op tot terughoudendheid Israël