Betoging voor Frans tribunaal over dood zwarte arrestant in 2016

Voor een Parijse strafrechtbank heeft zich een mensenmassa verzameld om te betogen over de dood van de destijds 24-jarige zwarte arrestant Adamo Traoré. Hij overleed in 2016 na zijn arrestatie in Beaumont-sur-Oise, ruim 25 kilometer ten noorden van Parijs, in een politiebureau.

De betoging dinsdag was vanwege de beperkingen die zijn opgelegd om de verspreiding van het coronavirus te helpen voorkomen, uitdrukkelijk verboden. Toch hebben zich volgens sommige media duizenden mensen verzameld die de waarheid over Traoré zeggen te eisen.

De politie heeft nog niet ingegrepen. In verscheidene Franse steden zijn mensen de straat op gegaan om te betogen tegen politiegeweld.