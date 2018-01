Betoging tegen rechtse regering Oostenrijk

Duizenden mensen hebben zaterdag in Wenen betoogd tegen de nieuwe rechtse regeringscoalitie. Die bestaat uit de conservatieve christendemocratische ÖVP (Oostenrijkse Volkspartij) en de radicaal rechtse FPÖ (Vrijheidspartij van Oostenrijk). Ze staat onder leiding van de jonge ÖVP-politicus Sebastian Kurz (31).

De radicaal linkse betogers stelden dat de nieuwe regering racistisch en fascistisch is. Het was volgens de politie erg moeilijk om een schatting te geven van het aantal demonstranten. De betoging verliep vreedzaam te midden van veel nieuwsgierigen en voorbijgangers. De politie houdt het op 20.000 demonstranten.

In de hoofdstad van het buurland Zwitserland, Bern, waren er circa duizend mensen op de been om te demonstreren tegen het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump. Het waren voornamelijk radicaal linkse jongeren die alvast tegen Trump betoogden. Hij wordt over twee weken in het Zwitserse Davos verwacht voor een toespraak op het Wereld Economisch Forum.