Betoging tegen familie topman Korean Air

Honderden medewerkers van Korean Air Lines Co. hebben in Seoul gedemonstreerd tegen de familie die feitelijk aan het hoofd staat van de luchtvaartmaatschappij. Dochters van de topman raakten herhaaldelijk in opspraak vanwege wangedrag, zoals het laten omkeren van een vliegtuig vanwege een conflict over de wijze waarop nootjes werden geserveerd.

Zo’n vijfhonderd personeelsleden, oud-medewerkers en sympathisanten gingen de straat op, bericht staatspersbureau Yonhap. Veel betogers in uniformen van Korean Air droegen maskers of zonnebrillen om te voorkomen dat ze herkend zouden worden. Ze scandeerden slogans als „de Cho-familie moet uit het management worden gezet”.

Korean Air maakte vorige maand bekend dat twee dochters van topman Cho Yang-ho opstappen. Zij hadden hoge functies binnen het bedrijf. Cho bood toen ook excuses aan voor de onrust rond zijn familie. Een van zijn dochters raakte in opspraak door de zogeheten ‘nootjesrel’, haar zus zou door het lint zijn gegaan tijdens een vergadering.

Het is volgens Yonhap zeer ongebruikelijk dat medewerkers van een zogeheten chaebol, een groot conglomeraat, demonstreren tegen hun baas en de familie die aan de touwtjes trekt.