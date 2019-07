Betoging in Kiel tegen cruiseschepen

Tegenstanders van cruisevakanties hebben zaterdag in de Noord-Duitse havenstad Kiel gedemonstreerd. Volgens de politie, die in groten getale aanwezig was, kwamen ongeveer tweehonderd mensen opdagen om hun ongenoegen kenbaar te maken. Ze protesteren vooral tegen de uitstoot van de schepen en het gebrek aan maatregelen die rederijen daartegen zouden nemen.

Dit voorjaar hielden betogers in Kiel zes uur lang het Nederlandse schip de Zuiderdam tegen. De politie arresteerde dertig mensen. Daarom was de politie zaterdag massaal aanwezig. De haven rekent dit jaar op 178 bezoeken van 33 verschillende cruiseschepen. Zaterdag lagen er drie afgemeerd. Naast Kiel doen ook veel schepen Hamburg en Rostock-Warnemünde aan.

Ook in andere steden is er afgelopen tijd gedemonstreerd tegen de komst cruiseschepen, waaronder Venetië.