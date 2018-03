Betoging in Israël tegen uitzetten Afrikanen

Circa 25.000 mensen hebben zaterdagavond in Tel Aviv gedemonstreerd tegen het uitzetten van Afrikanen. De betoging was georganiseerd door Eritrese en Sudanese asielzoekers in samenwerking met Israëli's uit het zuiden van de stad, waar veel Afrikanen zijn neergestreken, berichtte de krant Haaretz.

De Israëlische regering is van plan 20.000 asielzoekers uit Afrika naar Oeganda en Rwanda over te brengen. De operatie zou op 1 april van start gaan, maar is opgeschort door het hooggerechtshof als gevolg van een juridische strijd over de uitzettingen.

Israël heeft asielzoekers uit Afrika een vliegreis en geld om het enige tijd uit te zingen, omgerekend circa 2800 euro, aangeboden. Wie het aanbod afslaat riskeert de gevangenis. Naar schatting 37.000 mensen uit Afrika hebben een heenkomen gezocht in Israël, de meesten uit Eritrea en Sudan.

Tegen de uitzetting is protest gerezen, waarbij vaak wordt gehamerd op de geschiedenis van Israël. Het land is vooral gesticht door ontheemden uit Europa die de Jodenvervolging van de jaren 1933-1945 hadden overleefd. Als land gesticht door vluchtelingen zou Israël de Afrikanen niet mogen wegsturen, volgens tegenstanders van het uitzettingsplan. Een groep activisten heeft opgeroepen asielzoekers in huis te nemen om ze te laten onderduiken. De groep wordt daarom ook de 'beweging Anne Frank Thuis Toevluchtsoord' genoemd, naar de door de nazi's vermoorde onderduikster Anne Frank (1929-1945).