Betoging in Caracas tijdens bezoek Bachelet

Honderden mensen hebben gedemonstreerd bij het kantoor van de Verenigde Naties in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. De betoging viel samen met een bezoek van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Michelle Bachelet, aan het land.

„Bachelet, laat je niet voor de gek houden. Dit is een dictatuur”, riepen betogers. Die hadden ook borden meegenomen waarmee ze vroegen om de vrijlating van Juan Requesens. Die parlementariër zit sinds augustus vast. Hij wordt beschuldigd van betrokkenheid bij een complot om president Nicolás Maduro te vermoorden.

Bachelet arriveerde woensdag in het land. Ze sprak vrijdag met oppositieleider Juan Guaidó, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president. Hij vertelde naderhand dat twee leden van het team van Bachelet achterblijven in Venezuela. Dat verkeert in een diepe economische en politieke crisis.

Het bezoek van Bachelet duurt drie dagen. De voormalige president van Chili praat in Venezuela met beide kampen en lokale organisaties. Ze heeft naar verwachting ook nog een ontmoeting met de aartsrivaal van Guaidó: president Maduro.