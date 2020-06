Betoging bij Amerikaanse ambassade in Parijs niet toegestaan

De Franse politie geeft geen toestemming voor een betoging zaterdag bij de Amerikaanse ambassade in Parijs tegen racistisch politiegeweld. De politie meldde dat de demonstratie niet wordt toegestaan omdat die tot sociale onrust zou kunnen leiden. Verder wees de politie erop dat het niet verstandig is om met grote groepen bij elkaar te komen vanwege het risico op besmettingen met het coronavirus.

Afgelopen dinsdagavond was er een betoging in Parijs om de dood te herdenken van de 24-jarige zwarte Adamo Traoré. Hij overleed in 2016 na zijn arrestatie in Beaumont-sur-Oise, ruim 25 kilometer ten noorden van Parijs, in een politiebureau. Ondanks het verbod op de betoging kwamen er ongeveer 20.000 mensen samen. Een aantal actievoerders raakte slaags met de politie.