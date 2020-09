Betogers Thailand eisen hervormingen in brief aan koning

In de Thaise hoofdstad Bangkok hebben demonstranten zondag een brief met een reeks eisen voor koning Maha Vajiralongkorn overhandigd aan leden van de Koninklijke Garde. Duizenden mensen waren op been tijdens een protestmars tegen de conservatieve regering die uiteindelijk werd geblokkeerd door veiligheidstroepen.

In Thailand is sinds een militaire coup in 2014 generaal Prayut Chan-o-cha aan de macht. Al maanden wordt er tegen deze regering gedemonstreerd, alsook tegen de macht van de koning, die overigens veel tijd doorbrengt in het zuiden van Duitsland.

Zaterdag begon de demonstratie met een man of 5000, maar tegen de avond waren er tienduizenden actievoerders op straat. Het was de grootste betoging sinds de staatsgreep van 2014.

De betogers willen onder meer dat de extreem strenge wet die majesteitsschennis verbiedt, van tafel gaat. Ook moet de constitutionele macht van de koning worden ingeperkt en zijn zeggenschap over het leger en de overheidsfinanciën. „Ons doel is niet de monarchie vernietigen, maar die moderniseren en aanpassen aan onze maatschappij”, zei een van de leiders van de oppositie. In de brief schrijven ze onder meer: „Op deze plaats maakt het volk zijn wens bekend: dat het land aan het volk behoort en niet het eigendom van de koning is.”