Betogers terug in centrum Hongkong

Betogers zijn teruggekeerd naar het centrum van Hongkong. Honderden mensen, onder wie veel scholieren en ouderen, zijn bijeengekomen om te protesteren tegen de invloed van Peking en tegen het in hun ogen buitensporige optreden van de oproerpolitie. De krachten die Hongkong democratischer willen maken en de invloed van Peking terugdringen, hebben afgelopen zondag een grote overwinning behaald in de plaatselijke verkiezingen voor een soort gemeenteraden in de autonome stadstaat.

De stembusgang zorgde voor een periode van rust na maanden van vaak uit de hand lopende protesten. De politie heeft naar eigen zeggen bijna 5900 mensen gearresteerd sinds de protesten in juni zijn begonnen. Het Burgerlijke Mensenrechtenfront (CHRF) dat in juni aan de wieg stond van het massale protest tegen de groeiende invloed van de Volksrepubliek, heeft een grote betoging aangekondigd voor 8 december.