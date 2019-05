Betogers ontmantelen barricades in Khartoem

Honderden betogers hebben wegblokkades weggehaald in de Soedanese hoofdstad Khartoem. Ze komen daarmee tegemoet aan de eisen van de militaire machthebbers, die het overleg met protestgroepen deze week hebben opgeschort.

Het leger schoof eerder dit jaar de langzittende leider Omar al-Bashir opzij na maandenlange protesten tegen zijn regime. Daarna gingen de militairen met burgers praten over de toekomst van het land. Dat overleg is woensdag voor 72 uur stilgelegd vanwege de aanhoudende protestacties in Khartoem.

Betogers ontmantelden vrijdag barricades in een belangrijke straat door de stad. "We hebben de stenen weggehaald. Maar als ze niet tegemoetkomen aan onze eisen, gaan we die weer terugplaatsen", beloofde een demonstrant. De wegversperringen waren bedoeld om het leger onder druk te zetten.

De protestgroepen en de strijdkrachten onderhandelen nog over de samenstelling van een overgangsraad. Die gaat het land besturen in de aanloop naar nieuwe verkiezingen. De discussie draait onder meer om de vraag of militairen of burgers het in die raad voor het zeggen krijgen.