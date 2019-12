Betogers massaal de straat op in Hongkong

Betogers zijn zondag massaal de straat op gegaan in Hongkong om te protesteren tegen de invloed van China en om meer democratie te eisen. Volgens diverse media doet de grootte van de demonstratie denken aan de beginperiode van de protesten toen soms een miljoen mensen zich aansloten.

De organisatie van de demonstratie zondag kreeg afgelopen week tot ieders grote verrassing toestemming om de straat op te gaan. Afgelopen maanden waren er doorlopend betogingen waar geen toestemming voor was en waar confrontaties ontstonden met de politie. De organisatie had dit keer opgeroepen tot een kalm protest.

De meeste actievoerders waren zondag in het zwart gekleed en riepen leuzen als ‘vrijheid voor Hongkong’ en ‘vecht voor vrijheid’. Ook waren er betogers die met vlaggen van de Verenigde Staten, Taiwan of Groot-Brittannië zwaaiden. De betogers begonnen hun mars in het Victoria Park en gingen daarna op weg naar het commerciële district van Hongkong. Onderweg sloten steeds meer mensen zich bij de stoet aan.

In de aanloop naar de betoging pakte de politie elf mensen op. De politie nam onder meer messen, een semi-automatisch pistool, vuurwerk en kogels van de arrestanten in beslag.

Sinds juni dit jaar zijn er ruim negenhonderd demonstraties en andere protestacties in Hongkong geweest. In die periode zijn bijna zesduizend mensen opgepakt.