Betogers leggen openbare leven in Catalonië plat

Het openbare leven in Catalonië is vrijdag lamgelegd door massale protesten. In de Catalaanse hoofdstad Barcelona raakten vrijdagavond enkele honderden demonstranten slaags met de politie.

De betogers liepen na een oproep van vakbonden in vijf colonnes vanuit verschillende steden over de snelwegen naar Barcelona. Veel betogers waren gemaskerd en zochten in de stad de confrontatie met agenten. Omstanders vluchtten winkels in toen politiebusjes de weg probeerden vrij te maken en politiemensen rookgranaten gooiden naar betogers.

Naar schatting gingen meer dan vijfhonderdduizend mensen vrijdag de straat op in Barcelona. Veel winkels en fabrieken sloten hun deuren; het openbaar vervoer lag grotendeels plat.

De demonstranten keerden zich opnieuw tegen de veroordeling van negen separatistische leiders van Catalonië. Die probeerden zich in 2017 tevergeefs af te scheiden van Spanje. Het was vrijdag de vijfde dag op rij dat mensen in Barcelona protesteerden tegen de uitspraak van het Hooggerechtshof.

De regering in Madrid hield ook nu weer de situatie scherp in de gaten. De betogingen leidden ook eerder deze week tot geweld op straat. „Die acties zullen niet ongestraft blijven”, waarschuwde de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska vrijdag.

De beroemdste kerk in aanbouw, de Sagrada Familia in Barcelona, werd vrijdag vanwege de betogingen voor het publiek gesloten. De kerk is een van de bekendste toeristische trekpleisters van het land.

Puigdemont

De voortvluchtige Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont heeft zich vrijdag bij een Belgische onderzoeksrechter gemeld en laten weten zich niet over te geven aan de Spaanse justitie.

Brussel heeft al voor de derde keer een Europees verzoek uit Madrid ontvangen om Puigdemont snel over te leveren. De vorige twee keer, in 2017 en in 2018, strandden de verzoeken als gevolg van juridisch getouwtrek, onder meer over de voorwaarden van overlevering.

Puigdemont kon na het onderhoud weer naar huis. Wel moet hij de rechter om toestemming vragen als hij België wil verlaten.

Puigdemont was in 2017 een van de belangrijkste separatistische leiders die een illegaal referendum organiseerden. Van de stemgerechtigden bracht veertig procent een stem uit en Puigdemont riep daarop de onafhankelijkheid uit. Daarop nam Madrid het bestuur in Catalonië over. Puigdemont vluchtte naar België.