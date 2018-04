Betogers laten doden achter bij VN-missie CAR

Betogers hebben zeker zestien doden neergelegd bij het hoofdkwartier van de VN-missie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Het zou gaan om slachtoffers die zijn omgekomen bij gevechten in PK5, een moslimenclave in de overwegend christelijke hoofdstad Bangui. Demonstranten verwijten VN-militairen te hebben geschoten op burgers.

Blauwhelmen en lokale veiligheidstroepen hebben de afgelopen dagen strijd geleverd met gewapende groepen in PK5. De gevechten hebben onder meer het leven gekost aan een VN-militair uit Rwanda. Acht andere blauwhelmen raakten gewond.

De burgemeester van het stadsdeel waar PK5 onder valt, zei dat zeker 21 doden zijn gevallen bij gevechten. Honderden boze betogers trokken woensdag met de lijken naar VN-missie MINUSCA. „Wij begrijpen hier niets van. Bestaat hun missie uit het schieten op burgers?”, zei een demonstrant.

De lichamen die de betogers achterlieten zijn later meegenomen door de lokale tak van het Rode Kruis. MINUSCA heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.