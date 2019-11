Betogers Irak beschoten: tientallen doden

Iraakse veiligheidstroepen hebben donderdag tientallen betogers doodgeschoten. Er vielen volgens bronnen zeker 24 doden in de zuidelijke stad Nasiriya. Ook kwamen vier mensen om het leven in Bagdad, waar eveneens met scherp zou zijn geschoten op demonstrerende burgers.

Irak is al zo’n twee maanden in de greep van grootschalige protesten. Betogers staken woensdag het Iraanse consulaat in Najaf in brand. Eerder deze maand hadden woedende burgers ook al het consulaat van Iran in Karbala aangevallen. Ze verwijten het sjiitische regime in het buurland de regering van de Iraakse premier Mahdi overeind te houden.

Mahdi heeft inmiddels de commandant van zijn taken ontheven die het nieuwe crisiscentrum in Nasiriya leidde. De gouverneur van het gebied hield generaal Jamil Shummary verantwoordelijk voor het gewelddadige optreden van de veiligheidstroepen. De gouverneur had gedreigd zelf ontslag te nemen als de aanstelling van Shummary niet zou worden teruggedraaid.