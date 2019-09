Betogers in Egypte opgepakt

Vrijdagavond zijn op kleine schaal protesten uitgebroken in de Egyptische hoofdstad Caïro tegen het regime van de Abdel Fatah al-Sisi. De politie wist de betogers snel uiteen te drijven en heeft verscheidene personen gearresteerd. Betogingen zijn zeldzaam in het Noord-Afrikaanse land sinds de machtsgreep van generaal al-Sisi in 2013.

De protesten van vrijdagavond deden zich op en rond het Tahrirplein voor, het epicentrum van de gigantische protesten in 2011 die de toenmalige heerser Hosni Mubarak uiteindelijk ten val brachten. Al-Sisi heeft na het afzetten van de democratisch gekozen president Mohamed Morsi in 2013 strenge antidemonstratiewetten ingevoerd. Duizenden mensen zijn sindsdien gearresteerd.

De in ballingschap levende Egyptische zakenman Muhamed Ali zou de drijvende kracht achter het protest van vrijdag zijn. Hij beschuldigt Al-Sisi en de strijdkrachten via social media van grootschalige corruptie, een claim die de generaal weerspreekt.