Betogers Hongkong weer de straat op

Duizenden mensen zijn zaterdag in Hongkong weer de straat opgegaan om te demonstreren tegen de regering. De betogers richten zich vooral tegen de groeiende inmenging van Peking in de autonome stadstaat. Ernstige confrontaties tussen demonstranten en de oproerpolitie bleven dit keer uit. Wel richtten betogers weer barricades op en stichtten brand bij een metro-ingang. De opkomst lag iets lager dan de afgelopen weken.

In juni ontstond massaal protest omdat de regering van Hongkong een wet wilde aannemen die uitlevering van verdachten aan China eenvoudig zou maken. In China is geen onafhankelijke rechterlijke macht en beklaagden worden er vrijwel nooit vrijgesproken. De regering van Hongkong heeft het wetsvoorstel over de uitlevering onder druk van het massaprotest weer ingetrokken, maar de protestbeweging richt zich nu onverminderd tegen de invloed van China in het algemeen.

De voormalige Britse kroonkolonie Hongkong werd in 1997 overgedragen aan China, onder voorwaarde dat Hongkong nog zeker vijftig jaar een aparte autonome status zou hebben. Hongkong heeft een westers rechtsstelsel en de economie drijft op de internationale vrijhandel. De vier maanden van vaak gewelddadige protesten berokkenen de economie grote schade.