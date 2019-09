Betogers Hongkong boycotten school

Studenten en scholieren in Hongkong boycotten dinsdag voor de twee dag lessen en houden pro-democratiebetogingen.

De demonstraties zetten de verhoudingen in de toch al gespannen metropool nog verder op scherp. Duizenden jongeren hadden ook op maandag de eerste schooldag in Hongkong overgeslagen om te demonstreren.

Na vreedzame protesten overdag, waren maandagavond weer rellen in Hongkong uitgebroken. De politie zette traangas in om groepen demonstranten uiteen te drijven in het stadsdistrict Mongkok. Meerdere betogers zijn opgepakt omdat ze een weg blokkeerden en eieren gooiden naar agenten.

Het geweld was minder heftig dan afgelopen weekend, toen actievoerders onder meer met brandbommen gooiden en de politie traangas en wapenstokken inzette.

De bestuurder van Hongkong, Carrie Lam, zou volgens een op maandag uitgelekte audio-opname willen opstappen omdat ze „onvergeeflijke ravage” in de regio heeft aangericht. Ze doelde op haar eerdere plan om een nieuwe controversiële uitleveringswet met China door te voeren. Daardoor braken rellen uit in Hongkong. Lam zegt in de opname dat ze echter niet de mogelijkheid krijgt om af te treden.

Lam ontkende dinsdag in haar wekelijkse persconferentie dat ze wil aftreden. „Het is mijn eigen keus aan te blijven.”

China heeft al herhaaldelijk laten weten de protesten zat te zijn. De demonstranten eisen meer democratie in de voormalige Britse kroonkolonie en wijzen de groeiende inmenging vanuit de Chinese hoofdstad Peking af.

