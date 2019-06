Betogers Hongkong beëindigen bezetting wegen

De betogers in Hongkong zijn maandagochtend (lokale tijd) van de straat afgegaan op verzoek van de politie. Zondag gingen bijna 2 miljoen mensen de straat op om te protesteren tegen een wet die uitlevering aan China mogelijk maakt. Honderden demonstranten brachten de nacht door op de straat en blokkeerden belangrijke wegen in de stad.

De politie vroeg eerder maandagochtend aan de demonstranten om van de straat te verkassen naar de stoep. "Dit is geen oproep om te vertrekken, maar verplaats je alsjeblieft naar de stoep. Het is maandag en mensen moeten werken of naar school", zei een omroeper volgens The South China Morning Post.

De hoogste bestuurder van Hongkong, Carrie Lam, bood zondag haar excuses aan vanwege het politiegeweld bij eerdere demonstraties. De politie is daarom gezegd niet hard in te grijpen maandag.