Betogers gedood bij Iraans consulaat in Irak

In de Iraakse stad Karbala zijn zeker drie mensen omgekomen toen de veiligheidsdiensten het vuur openden op een groep demonstranten die het Iraanse consulaat wilden binnendringen. Een Iraakse mensenrechtenorganisatie meldt dat verder tientallen mensen gewond raakten.

De groep scandeerde zondagavond leuzen voor het gebouw en wilde op een gegeven moment naar binnen. Volgens de veiligheidsdiensten probeerden de demonstranten brand te stichten.

Een van de betogers, die anoniem wil blijven, zegt dat ze de Iraanse vlag van het consulaat wilden vervangen voor de Iraakse vlag. Ze zien Iran als de drijvende kracht achter het corrupte politieke systeem in Irak, waar al ruim een maand tegen wordt betoogd.

Karbala is voor sjiitische moslims een heilige stad. Veel mensen uit het sjiitische Iran bezoeken de stad. In deze streek verloor Hussein ibn Ali, kleinzoon van de grondlegger van de islamitische godsdienst Mohammed, het leven in de veldslag die de scheuring inluidde van de islamitische gemeenschap in sjiieten en soennieten.