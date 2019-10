Betogers clashen met politie in Barcelona

In de Spaanse stad Barcelona zijn demonstranten vrijdag slaags geraakt met de politie. Honderdduizenden gingen de straat op om te protesteren tegen de veroordeling tot gevangenisstraffen van negen separatistische leiders van Cataloniƫ. Zij probeerden zich in 2017 tevergeefs af te scheiden van Spanje. Het is de vijfde dag op rij dat mensen in Barcelona protesteren tegen de uitspraak van het Hooggerechtshof.

De betogingen verliepen vrijdag grotendeels vreedzaam. Toch kwamen enkele honderden demonstranten in aanraking met de politie. Veel van hen waren gemaskerd en zochten de confrontatie met agenten, net als eerder deze week. Omstanders vluchtten winkels in toen politiebusjes de weg probeerden vrij te maken en politiemensen rookgranaten gooiden naar betogers.

Naar schatting zijn ruim 500.000 mensen waren vrijdag de straat opgegaan in Barcelona.