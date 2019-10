Betogers blokkeren ook vliegveld Madrid

Betogers zijn met mogelijk meer dan duizend auto’s naar het Madrileense vliegveld Barajas-Adolfo Suárez gereden om het verkeer te hinderen. Het gaat volgens Spaanse media om een protest van de Catalaanse separatistische actiegroep Tsunami Democrático (Democratische Tsunami).

Die heeft laten weten de toegangswegen naar de luchthaven te willen blokkeren uit protest tegen de veroordeling van een reeks topfiguren van de separatistische Catalaanse regering van 2017. De beweging blokkeerde eerder al de luchthaven El Prat van Barcelona. Het is daar maandag een chaos geworden door vele te voet toegestroomde betogers, aldus waarnemers. De politie voert charges uit in een poging het vliegveld weer toegankelijk te maken.Tientallen vluchten werden gecanceld omdat de piloten niet op tijd hun vliegtuigen konden bereiken.

Spaanse opperrechters veroordeelden maandag negen van de beklaagden tot celstraffen van negen tot dertien jaar wegens het beramen van oproer en misbruik van overheidsgeld. De veroordeling is volgens separatisten onterecht en een aanval op de democratie. Ook de huidige premier van Catalonië, Quim Torra, wees het oordeel af en schreef boze brieven aan de Spaanse premier en de Spaanse koning.

Sinds mei 2018 heeft Catalonië weer een regioregering met de separatist Torra aan het hoofd. De machtsverhouding in het Catalaanse parlement is sinds 2017 vrijwel niet veranderd. De separatisten hebben met minder dan de helft van de stemmen toch een kleine meerderheid in het parlement van 135 zetels.