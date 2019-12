Betogers blokkeren Franse havens

Betogers hebben de toegang tot Franse havens geblokkeerd, inclusief de grootste containerhaven van het land in Le Havre. De links-radicale vakbond CGT heeft tot de acties opgeroepen om te demonstreren tegen de plannen van de regering om het pensioenstelsel te hervormen. Volgens de politie zijn er meer dan duizend demonstranten op de been. Een medewerkster van de bond zei dat de hele haven stilligt en dat er meer dan 5000 betogers zijn.

Ook de havens van Marseille en La Rochelle worden door demonstranten geblokkeerd. Treinen of vrachtauto’s kunnen de haven van La Rochelle niet meer in of uit, aldus de autoriteiten. Sinds 5 december zijn er overal in het land betogingen tegen de hervormingsplannen. Veel Fransen vrezen dat ze daardoor later met pensioen gaan en dan minder pensioen krijgen dan nu het geval is.

Volgens premier Edouard Philippe, voormalig burgemeester van Le Havre, moet het land geleidelijk overgaan naar één pensioenstelsel voor iedereen. Dat moet de tientallen door de staat gesubsidieerde pensioenfondsen voor verschillende beroepsgroepen vervangen. Hij ontvouwde zijn plannen woensdag.