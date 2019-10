Betoger krijgt in Hongkong kogel in borst

Een 18-jarige betoger die dinsdag in Hongkong protesteerde tegen de regering, is in de borst geschoten.

Het zou volgens de South China Morning Post de eerste betoger zijn die gericht onder vuur is genomen sinds het begin van de protesten. Volgens de Hongkongse krant verkeert de man in kritieke toestand.

Volgens de politie maakte de man deel uit van een grote groep relschoppers die de politie aanviel. Een van de agenten was bang dat zijn leven en dat van zijn collega’s in gevaar zou komen en loste een schot. De ziekenhuisautoriteiten meldden dat zeker 31 mensen gewond raakten bij de protesten, van wie er twee in kritieke toestand verkeren. Andere bronnen spraken van honderden gewonden.

Ondanks een uitdrukkelijk verbod gingen dinsdag opnieuw tienduizenden actievoerders de straat op om te demonstreren. Omdat China de zeventigste verjaardag van de Volksrepubliek vierde, wilden de autoriteiten in Hongkong niet dat er gedemonstreerd werd. Veel activisten trokken zich daar niets van aan. De politie gebruikte traangas om betogers uiteen te drijven. Het metroverkeer in Hongkong was in grote delen van de stad platgelegd.

De protesten in Hongkong van dinsdag waren volgens een politiechef „een van de meest gewelddadige en chaotische” sinds het begin van de betogingen bijna drie maanden geleden. Meer dan 180 mensen werden opgepakt.

Al maandenlang gaan in Hongkong tienduizenden mensen de straat op. Ze zijn het niet eens met de regering en maken zich onder meer zorgen over de toenemende invloed van China.

Dinsdag vierde de Volksrepubliek China haar 70-jarig bestaan met de grootste wapenshow in haar geschiedenis. Aan de grote militaire parade op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking deden 15.000 soldaten mee. Rond de 580 tanks, nieuwe intercontinentale raketten en ander oorlogstuig werden getoond. Ook vlogen 160 vliegtuigen over de parade.