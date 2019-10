Betoger Hongkong krijgt kogel in borst

Een 18-jarige betoger die dinsdag in Hongkong protesteerde tegen de regering, is in de borst geschoten. Het zou volgens de South China Morning Post de eerste betoger zijn die gericht onder vuur is genomen sinds het begin van de protesten. Volgens de Hongkongse krant verkeert de man in kritieke toestand.

Volgens de politie maakte de man deel uit van een grote groep relschoppers die de politie aanviel. Een van de agenten was bang dat zijn leven en dat van zijn collega’s in gevaar zou komen en loste een schot. De ziekenhuisautoriteiten melden dat 31 mensen ’s avonds (plaatselijke tijd) gewond raakten bij de protesten, van wie er twee in kritieke toestand verkeren.

Ondanks een uitdrukkelijk verbod gingen dinsdag opnieuw tienduizenden actievoerders de straat op om te demonstreren. Omdat China de 70e verjaardag van de Volksrepubliek viert, wilden de autoriteiten in Hongkong niet dat er gedemonstreerd werd. Veel activisten trokken zich daar niets van aan. De politie gebruikte traangas om betogers uiteen te drijven. Het metroverkeer in Hongkong was door de protesten voor grote delen platgelegd.

Al maandenlang gaan in Hongkong tienduizenden mensen de straat op. Ze zijn het niet eens met de regering en maken zich onder meer zorgen over de toenemende invloed van China. Ook eisen zij een onafhankelijk onderzoek naar het politiegeweld tijdens de vijf maanden durende protesten, amnestie voor meer dan 1500 gedetineerden en vrije verkiezingen.