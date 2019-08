Betogende Papoea’s steken regioparlement aan

Demonstrerende Papoea’s hebben het regionale parlementsgebouw in de provinciehoofdstad Manokwari maandag in brand gestoken. Betogers tegen de Indonesische autoriteiten blokkeerden straten en staken autobanden en boomtakken in band. „De hele stad is stilgevallen, om niet te zeggen: compleet verlamd”, schetste vicegouverneur Mohamad Lakotoni de situatie.

Onder de Papoea’s die het westen van Nieuw-Guinea bewonen, is al tientallen jaren een beweging actief die streeft naar onafhankelijkheid van Indonesië.

Directe aanleiding voor de betoging van maandag was de aanhouding van 43 studenten, zaterdag op Java. De politie rekende de hele groep in, omdat enkele studenten een vlaggenmast hadden omgebogen tijdens de viering van de Indonesische Onafhankelijkheidsdag. De politie schoot met traangas en zou de studenten voor „apen” hebben uitgemaakt.

Manokwari is de hoofdstad van de provincie West-Papoea. Het gebied stond tot 1962 onder Nederlands bestuur en werd in 1969 na een zeer omstreden referendum officieel deel van Indonesië.