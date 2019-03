Beto O’Rourke gaat voor presidentschap VS

Beto O’Rourke heeft zich officieel kandidaat gesteld om voor de Democraten deel te namen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Eerder weigerde de 47-jarige politicus vanwege zijn gezin met jonge kinderen.

De relatief jonge Texaan baarde vorig jaar opzien door bij de senaatsverkiezingen de Republikein Ted Cruz bijna te verslaan. Een opvallende prestatie, omdat het overwegend conservatieve Texas doorgaans kiest voor een Republikein. O’Rourke hoopt zijn hiermee verworven populariteit te benutten in de race om het presidentschap.

De in El Paso geboren O’Rourke meldde zijn kandidatuur via een een sms-bericht aan het lokale televisiestation KTSM. „Ik ben trots op wat El Paso is en wat El Paso vertegenwoordigt. De stad is een voorbeeld voor het land en dat is waarom ik me kandidaat stel”, zei hij in het bericht.