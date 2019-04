Bethlehems café wil bron van hoop voor jongeren zijn

Rajaee Zoughbi besloot na lang dubben in Bethlehem te blijven en niet te emigreren zoals de helft van zijn grote familie deed. Nu leidt hij in Bethlehem het Connect Café, dat zich richt op jongeren.

Het café bevindt zich bij een hotel, dicht bij de plek waar de Sterstraat begint. Dat is de route die pelgrims eeuwenlang hebben afgelegd om de Geboortekerk te bereiken.

Rajaee Zoughbi studeerde business administratie. Hij behoort tot een kleine evangelische huiskerk in Bethlehem, waar zijn vader voorganger is. Hij denkt even, als ik hem vraag waarom ook hij niet vertrok. „Ik wil in een behoefte voorzien. Er moet hier een bron van hoop komen. Het christendom begon hier. Van Jeruzalem verspreidde het zich over de uiterste einden van de aarde. We besloten te blijven. Mijn ouders, mijn broer en zussen, ikzelf. We zijn Bethlehemieten.”

Op de achtergrond klinkt een muziekje. Alle mededelingen aan de wanden zijn in het Engels, de taal die de jongeren aanspreekt. Aan een tafel voeren een paar bezoekers met één van de drie medewerkers een gesprek over de leiding van God in hun leven.

Het Connect Café wil een veilige en vriendelijke sfeer bieden voor mensen om met elkaar in contact te komen. Alcohol drinken is hier verboden en ook het opsteken van een sigaretje mag niet. Financieel is de zaak afhankelijk van de verkoop van eten en drinken, souvenirs en sieraden. „We doen aan marketing. Maar in deze wereld zijn we vooral afhankelijk van mond-tot-mondreclame.”

De ontmoetingsplaats gaat ’s morgens om 9 uur open en ’s avonds om 10 uur dicht. De meeste bezoekers komen ’s middags en ’s avonds. Het café is verbonden aan een Arabische evangelische organisatie in Jeruzalem. Het werkt samen met andere kerken, waaronder de grote traditionele kerken. Zoughbi hoopt dat er straks ook Connect Cafés kunnen worden geopend in Jeruzalem en Ramallah.

Bethlehem bevindt zich in Palestijns gebied, ten zuiden van Jeruzalem. In de Palestijnse gebieden wonen volgens hem nog maar 45.000 christenen. Dat is, na 2000 jaar, nauwelijks 1 procent. Dat maakt Zoughbi verdrietig.

De problemen in het gebied zijn groot, zegt hij. „Helaas zijn vele jongeren depressief. Ze zijn goed opgeleid. Ze hebben de middelbare school voltooid of ronden universitaire opleidingen af. Een op de twee jongeren in Palestina kan echter geen werk vinden. Wie bijvoorbeeld leerkracht wordt op een openbare school kan er niet zeker van zijn elke maand betaald te worden, want de regering heeft niet genoeg geld. Vacatures op particulieren scholen zijn schaars en de sollicitatieprocedures zijn niet erg transparant. Je hebt relaties nodig.”

En dan is er het gebrek aan bewegingsvrijheid. Ze leven in een afgesloten zone. Het is niet toegestaan naar Israël te reizen zonder toestemming. „Ik vertel hen dat we sterke mensen nodig hebben om deze plaats op te bouwen”, zegt Zoughbi. „Deze plek is op alle niveaus zwaaar gehavend: sociaal, politiek en geestelijk. We zijn geroepen het zout van de aarde en het licht van de wereld te zijn. We moeten blijven om anderen te helpen die zwak zijn. Onze zwakheid wordt onze kracht in Christus. Echt waar, er moet een bron van hoop zijn die jongeren helpt in het land te blijven.”