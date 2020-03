Bethlehem afgesloten van de buitenwereld om coronavrees

Israël sluit de stad Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever af van de buitenwereld. Het ministerie van Defensie meldt dat Israëliërs en Palestijnen de stad "niet meer in of uit mogen". Die maatregel zou in overleg met de Palestijnse Autoriteit zijn genomen.

In het gebied zijn zeven besmettingen gemeld met het nieuwe coronavirus. Het zou in alle gevallen gaan om Palestijnse medewerkers van een hotel in Bethlehem. Zij zijn mogelijk besmet door Griekse toeristen die daar verbleven.

De Palestijnse autoriteiten hadden al maatregelen genomen om verspreiding van virus tegen te gaan. "We hebben besloten de noodtoestand uit te roepen in alle Palestijnse gebieden", zegt premier Mohammed Shtayyeh. Scholen moeten de deuren sluiten en buitenlandse toeristen worden geweerd.

Ook de Geboortekerk, die gebouwd zou zijn op de geboorteplaats van Jezus, gaat voorlopig dicht. "Mensen met corona hebben de kerk bezocht", aldus een geestelijke. "Het wordt veertien dagen gesloten en we gaan ontsmettingsmiddel spuiten."

De maatregelen hebben grote gevolgen voor lokale ondernemers. Er komen veel toeristen af op de beroemde kerk. "Dit heeft dramatische gevolgen voor ons", zegt de manager van een hotel in de stad. "Ons medewerkers zijn de komende twee weken feitelijk ontslagen. We moeten dicht."