Bestuurder zelfrijdende Uber-auto aangeklaagd om dodelijk ongeluk

Een man die bij wijze van proef achter het stuur van een zelfrijdende Uber zat, is aangeklaagd voor dood door schuld in verband met een ongeluk in de Amerikaanse staat Arizona in 2018, melden openbaar aanklagers dinsdag. De bestuurder zat in de zelfrijdende auto om eventueel in te grijpen, maar kon niet voorkomen dat een voetganger werd doodgereden.

Rafael Vasquez (46) ontkende dinsdag schuld aan de dood van slachtoffer Elaine Herzberg, die op het moment van het ongeluk in het donker een autoweg overstak met een fiets aan de hand. Volgens de politie van de stad Tempe keek Vasquez op het moment van het ongeluk niet naar de weg, maar naar beneden.

Aanklagers kwamen in maart vorig jaar al tot de conclusie dat Uber niet kon worden aangeklaagd vanwege het ongeluk. Het techbedrijf achter de bekende taxi-app besloot in maart 2018 naar aanleiding van het ongeluk met onmiddellijke ingang al zijn proeven met zelfrijdende auto’s te staken.