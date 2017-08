Bestuurder reed op 2 plekken in op bushaltes

De man die maandag inreed op twee bushokjes in Marseille deed dat op twee verschillende plekken in de Zuid-Franse havenstad. Eerst reed hij tegen een bushalte in het dertiende arrondissement in het noordelijke deel van de stad.

Een uur later ramde hij een tweede bushokje in het elfde arrondissement enkele kilometers zuidelijker. Dat zei een politiewoordvoerder, die daarmee eerdere berichten tegensprak dat de man in Vieux-Port (Oude Haven) tegen twee bushaltes was gereden. De bestuurder is wel aangehouden in Vieux-Port. Hij kon daar worden opgepakt dankzij een getuige die het nummerbord van de auto aan de politie had doorgegeven. Volgens Franse media was het voertuig een witte bestelauto, een Renault Master.

Door de aanrijdingen is een vrouw om het leven gekomen en raakte een andere vrouw gewond. De Franse autoriteiten zien vooralsnog geen aanleiding om de zaak in handen te geven van de aanklager voor antiterrorisme.