Bestuurder Londen verdacht van poging moord

De automobilist die bij het Britse parlement voetgangers en fietsers raakte, wordt inmiddels ook verdacht van poging tot moord. De 29-jarige terreurverdachte, die oorspronkelijk uit Soedan komt, was aangehouden nadat zijn wagen met hoge snelheid een veiligheidsbarrière had geramd.

Britse media hadden op basis van bronnen al bericht dat het gaat om een zekere Salih Khater uit Birmingham. Buren omschrijven hem volgens de BBC als een zwijgzame man die vaak naar een internetcafé en shisha lounge ging. „Hij sprak nooit met iemand”, zei een omwonende. „Ik zag zijn afbeelding op het nieuws en was geschokt.”

De auto die is gebruikt bij de vermeende aanslag, reed maandagavond laat vanuit Birmingham naar Londen. De politie kon de route in kaart brengen met camera’s voor automatische nummerplaatherkenning. De verdachte zou dinsdagochtend nog zo’n anderhalf uur hebben rondgereden in de buurt van het parlementsgebouw.

Door de aanrijding bij het parlement raakten drie mensen gewond. Khater zou in de aanloop naar het incident niet in beeld zijn geweest bij de binnenlandse veiligheidsdienst MI5 en de antiterreurpolitie. Hij was volgens de bronnen van de BBC wel een bekende van de lokale politie. De politie deed in de nasleep van het incident invallen in drie panden in Birmingham en Nottingham.

Inmiddels gaan stemmen op om het gebied rond het parlement geheel of gedeeltelijk autovrij te maken. Vorig jaar vielen nog vijf doden door een vergelijkbaar incident bij het gebouw. De dader reed destijds met een wagen in op voetgangers op de nabijgelegen Westminster Bridge, om vervolgens met een mes in te steken op agenten.