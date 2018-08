Bestuurder lijkwagen omgekomen in Duitsland

De bestuurder van een Nederlandse lijkwagen is om het leven gekomen door een verkeersongeval op een Duitse snelweg. De wagen kwam in de buurt van Hannover in botsing met een vrachtwagen, berichten Duitse media. De identiteit van de overleden automobilist is nog niet bekendgemaakt.

De lijkwagen liep door de crash enorme schade op. Het voertuig zou deels onder de vrachtwagen zijn geschoven. Toen de hulpdiensten probeerden de bestuurder te bevrijden, ontdekten ze nog een lichaam in de wagen. Het ging om stoffelijke resten die werden vervoerd in een grafkist.

De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd. De politie kon nog niets zeggen over de oorzaak van het ongeval.