Bestuurder botsende tram Keulen had gedronken

De bestuurder van de tram die in het centrum van Keulen op een andere tram botste was onder invloed van alcohol. Dat heeft de politie vrijdag verklaard. Door de botsing donderdagavond raakten meer dan veertig mensen gewond.

De tram reed in de Luxemburger Straße op de andere tram die bij een halte stilstond. Van de gewonden werden er 34 naar het ziekenhuis gebracht. De rest werd ter plekke behandeld.

Het vervoersbedrijf toonde zich geschokt dat de trambestuurder onder invloed aan het werk was. De man was sinds 1991 bij het bedrijf in dienst en was donderdag bijna klaar.