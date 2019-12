Bestuurder aanrijding bij school opgepakt

De Engelse politie heeft de bestuurder die eerder op de dag meerdere scholieren aanreed in Loughton opgepakt. Bij de aanrijding kwam een 12-jarige jongen om het leven en raakten vijf personen, onder wie vier kinderen gewond.

De 51-jarige man uit Loughton wordt verdacht van moord, zes pogingen tot moord en voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk door gevaarlijke rijgedrag, voor het doorrijden na een ongeluk en voor het rijden zonder verzekering. De politie in Essex meldde dat er verder geen sprake van dreiging meer is en roept de media en het publiek op niet te speculeren over het ongeluk.

De bestuurder ging na het ongeluk ervandoor. De politie riep op Twitter mensen op uit te kijken naar een zilverkleurige Ford Ka, die waarschijnlijk schade heeft aan de voorkant. Loughton ligt aan de rand van de Londense metropool.