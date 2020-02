Bestuur Democraten VS wil hertelling in Iowa

De Democratische partij in de VS wil dat de stemmen in de voorverkiezingen in de staat Iowa opnieuw worden geteld. Voorzitter van het landelijke nationale comité van de partij, Tom Perez, riep zijn partijafdeling in de staat op een zogenoemde „recanvass” uit te voeren.

„Genoeg is genoeg”, zei Perez. Om er zeker van te zijn dat het publiek de uitslag vertrouwt, moet er volgens hem onmiddellijk worden begonnen met de hertelling. Het campagneteam rond kandidaat Bernie Sanders heeft eerder al om recanvass gevraagd.

De uitslag van de voorverkiezing die maandag plaatsvond, liet op zich wachten door problemen met een app. De volledige uitslag is er nog steeds niet. Donderdag was 97 procent van de stemmen geteld. Pete Buttigieg ligt met uiterst kleine voorsprong op Sanders aan kop.